Усман Дембеле: В прошлом году у меня состоялся разговор со спортивным директором «Барселоны»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует приобрести игрока сборной Франции этим летом, а сумма сделки может составить 90 млн евро.

«В прошлом году у меня состоялся разговор со спортивным директором «Барселоны». Это все, что я могу сказать. В конечном итоге, я переехал в Дортмунд. У меня контракт до 2021 года, поэтому я не обращаю внимания на слухи», – приводит слова полузащитника Goal.