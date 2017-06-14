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Усман Дембеле: В прошлом году у меня состоялся разговор со спортивным директором «Барселоны»

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует приобрести игрока сборной Франции этим летом, а сумма сделки может составить 90 млн евро.

«В прошлом году у меня состоялся разговор со спортивным директором «Барселоны». Это все, что я могу сказать. В конечном итоге, я переехал в Дортмунд. У меня контракт до 2021 года, поэтому я не обращаю внимания на слухи», – приводит слова полузащитника Goal.

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