«Арсенал» следит за ситуацией Смоллинга в «МЮ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб лондонского «Арсенала» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.
Согласно источнику, игрок сборной Англии может покинуть «красных дьяволов» из-за трансфера Виктора Линделёфа, который перебрался в клуб из «Бенфики».
Также источник уверяет, что на футболиста «Юнайтед» претендует «Вест Хэм».
Ранее сообщалось, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью недоволен отношением Криса к тренировочному процессу, а также отметил, что его подопечный бережет себя.
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