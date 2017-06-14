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«Арсенал» следит за ситуацией Смоллинга в «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, игрок сборной Англии может покинуть «красных дьяволов» из-за трансфера Виктора Линделёфа, который перебрался в клуб из «Бенфики».

Также источник уверяет, что на футболиста «Юнайтед» претендует «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью недоволен отношением Криса к тренировочному процессу, а также отметил, что его подопечный бережет себя.

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