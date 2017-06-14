Сборная Перу обыграла Ямайку, Эквадор разгромил Сальвадор
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Перу одержали домашнюю победу над командой Ямайки в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Эдисон Флорес (21-я минута), Ренато Тапия (43) и Хосе Паоло Герреро (58). У ямайцев отличился с пенальти Джермейн Джонсон (86).
В других товарищеских матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Канада – Кюрасао – 2:1,
Эквадор – Сальвадор – 3:0.
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