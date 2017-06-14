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Килиан Мбаппе – о своем уходе из «Монако»: Нужно понять, какой позиции придерживается клуб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал интерес мадридского «Реала», а также рассказал о планах на будущее.

Ранее сообщалось, что «сливочные» купят трансферный лист игрока сборной Франции этим летом и отправят его обратно в «Монако» на правах аренды.

«Я мог оказаться в «Реале», когда мне было 14 лет. Сейчас я хочу обдумать все предложения вместе со своей семьей. Нужно понять, какой позиции придерживается руководство. У меня ведь действующий контракт с клубом», – приводит слова Мбаппе Sky Sports.

По информации СМИ, на форварда «монегасков» также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». 

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