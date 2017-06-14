Экс-игрок «Тоттенхэма»: Салах перейдет в «Ливерпуль», это всего лишь вопрос времени

Бывший нападающий «Тоттнехэма», «Вест Хэма» и сборной Египта Мидо поделился инсайдом о возможном трансфере своего соотечественника Мохаммеда Салаха в «Ливепрпуль».

«Он обязательно перейдет в мерсисайдский клуб. Это всего лишь вопрос времени. Мохаммед прекрасно подходит под стиль игры Юргена Клоппа. Нет, меня не волнует вопрос конкуренции. Наоборот, я боюсь, что Салах не выдержит темпа премьер-лиги», – приводит слова Мидо Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Рома», которая владеет правами на игрока, отвергла предложение «красных» в размере 34 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел во всех турнирах 41 матч, забил 19 голов и отдал 15 голевых передач.