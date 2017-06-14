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Йоан Молло: Информация про то, что я получу российский паспорт, – неправда

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о новом главном тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, рассказал о Пьере-Эмерике Обамеянге и оценил шансы сборной России на Кубке Конфедераций.

- Я думаю, Манчини – это хороший тренер, когда ты слышишь это имя, то понимаешь, что это топ-тренер. Думаю, каждый игрок хотел бы поработать с таким тренером.

- Есть информация, что вы можете получить российский паспорт.
- Нет, нет, это неправда.

- Как вы себя ощущаете в России?
- Я учу русский язык, это минимум, что я могу сделать, эта страна дала мне многое, и говорить по-русски интересно для меня.

- Можете сказать что-нибудь по-русски?
- Да, я учу два раза в неделю, я рад говорить по-русски сейчас.

- Финал Лиги Европы «Зенит» - «Лион» был бы интересен для вас?
- Сейчас я хочу победы «Зенита», сейчас я русский, а не француз.

- Мы знаем, что вы большой друг Обамеянга. Что скажете о его будущем?
- Я очень счастлив за него, у него был отличный сезон. Я думаю, он отличный парень, у него все будет в порядке, он ментально и физически готов переходить в большой клуб.

- Россия дойдет до финала Кубка конфедераций?
- Вы выиграете! Потому что много людей об этом говорит, - передает слова Молло корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

В сезоне-2016/17 Молло провел за «Зенит» семь матчей и забил один гол.
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