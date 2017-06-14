Андрей Лунев: Колено еще беспокоит, первые дни на сборе буду работать индивидуально

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал о планах на ближайший сбор своей команды.

- Поеду на сбор со всеми, но первые три-четыре дня буду работать индивидуально, потому что колено еще беспокоит, боль есть, - передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Лунев получил травму и был заменен в матче 29-тура РФПЛ против «Краснодара».

