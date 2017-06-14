Эрнани: Надеюсь, я хорошо проявлю себя в «Зените» и смогу попасть в сборную Бразилии

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился мнением о своей игре в команде и новом главном тренере сине-бело-голубых.

- Во время отпуска был дома с семьей в Куритибе и отдыхал. Смотрел футбол. Например, матч Бразилии против Аргентины: наша сборная проиграла, но ничего страшного, ведь бразильцы уже прошли отбор.

- В сборной играет Жулиано.

- Надеюсь, я хорошо проявлю себя в «Зените» и тоже смогу попасть в сборную.

- Как оцените первые полгода в «Зените»?

- Я доволен тем, как провел эти полгода в команде. Но, надеюсь, что буду играть лучше.

- Что думаете про Манчини?

- Роберто - отличный специалист, который работал с многими клубами. В «Зените» у него все будет хорошо, - передает слова Эрнани корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

В сезоне-2016/17 Эрнани провел за «Зенит» девять матчей и ни разу не отличился.

