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Human Rights Watch выпустила расследование о нарушении прав человека на строительстве объектов к ЧМ-2018

Источник:  Human Rights WatchКомментарии

Неправительственная организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой находится в США, опубликовала доклад «Красная карточка» о подготовке к ЧМ-2018.

Во время расследования организация провела 42 интервью с российскими и иностранными рабочими на стадионах, которые строятся или реконструируются к чемпионату мира-2018, сделала запросы в государственные органы России и ФИФА. В докладе рассказывается о нарушениях прав человека: задержках и невыплатах зарплаты, сложны условиях труда, запугивании рабочих.

В 2014-м году организация проводила расследование о подготовке к Олимпийским играм-2014.

Human Rights Watch - организация, которая проводит мониторинг прав человека в более чем 70 странах мира. Она работает за счет частных пожертвований.

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