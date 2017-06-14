Петербургское метро продлит работу в дни матчей КК

В дни проведения матчей Кубка конфедераций метро Петербурга будет работать до 1:30, сообщает пресс-служба метрополитена.

Станции будут работать дольше в дни проведения матчей - 17, 22 и 24 июня. Исключением станут «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

Петербург примет четыре встречи турнира. 17 июня состоится матч открытия Россия – Новая Зеландия, 22 июня Камерун сыграет с Австралией, через два дня Португалия встретится с Новой Зеландией, а 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет финал.