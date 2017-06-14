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Маурисио: Ничего не слышал об интересе «Ростова». Хочу остаться в «Зените»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал информацию об интересе к нему «Ростова».

- Ничего не слышал об интересе «Ростова». У нас сейчас в «Зените» новая команда: спортивный директор, тренер. Я хочу остаться тут и бороться за место в стартовом составе, - передает слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ранее в СМИ сообщалось, что в Маурисио может перейти в «Ростов».

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