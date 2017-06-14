Артем Дзюба: Операции не будет. Не знаю, откуда информация про нее
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о состоянии своего колена.
- Операции не будет, ее не требуется. Не понимаю, откуда взялась информация про нее.
- Вылечили иголками?
- Нет, просто нужно закачивать ногу, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена, однако неизвестно, отправится ли он на сбор с «Зенитом».
Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не исключал возможности проведения операции.
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