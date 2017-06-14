Артем Дзюба: Операции не будет. Не знаю, откуда информация про нее

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о состоянии своего колена.

- Операции не будет, ее не требуется. Не понимаю, откуда взялась информация про нее.

- Вылечили иголками?

- Нет, просто нужно закачивать ногу, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена, однако неизвестно, отправится ли он на сбор с «Зенитом».

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не исключал возможности проведения операции.

