Харри Кейн: Поражение от Франции? Думаю, мы просто не показали свой настоящий уровень

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от команды Франции в товарищеском матче (2:3).

– Игроки думали, что двух мячей хватит для победы в гостях, – говорит нападающий «Тоттенхэма». – Мы должны были найти способ выиграть, особенно, когда соперник остался в меньшинстве. Думаю, мы просто не показали свой настоящий уровень.

Сборной Англии придется оглянуться назад и понять, почему она проиграла. Думаю, это связано с тем, что мы давали сопернику слишком много пространства. Конечно, если постоянно идти вперед, вы рискуете нарваться на контратаку. Нужно поработать над этим.

Эрик Дайер – отличный игрок, – продолжает Кейн. – Конечно, ему не много повезло, мяч не лег на ногу должным образом.

Мы много работаем над улучшением игры. Пока результат неутешительный. Мы сравняли счет, и владели мячом, но потом у сборной Франции открылось второе дыхание, – приводит слова Кейна ESPN FC.