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Харри Кейн: Поражение от Франции? Думаю, мы просто не показали свой настоящий уровень

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от команды Франции в товарищеском матче (2:3).

– Игроки думали, что двух мячей хватит для победы в гостях, – говорит нападающий «Тоттенхэма». – Мы должны были найти способ выиграть, особенно, когда соперник остался в меньшинстве. Думаю, мы просто не показали свой настоящий уровень.

Сборной Англии придется оглянуться назад и понять, почему она проиграла. Думаю, это связано с тем, что мы давали сопернику слишком много пространства. Конечно, если постоянно идти вперед, вы рискуете нарваться на контратаку. Нужно поработать над этим.

Эрик Дайер – отличный игрок, – продолжает Кейн. – Конечно, ему не много повезло, мяч не лег на ногу должным образом. 

Мы много работаем над улучшением игры. Пока результат неутешительный. Мы сравняли счет, и владели мячом, но потом у сборной Франции открылось второе дыхание, – приводит слова Кейна ESPN FC.

Матч

Франция - Англия - 3:2 (2:1)

Голы

Кейн 10 (0:1). Умтити 22 (1:1). Сидибе 43 (2:1). Кейн 48 (2:2 - пен.). Дембеле 79 (3:2).

Состав

Франция: Льорис, Сидибе (Жалле, 89), Менди (Динь, 20), Умтити, Варан, Лемар, Погба, Канте, Мбаппе, Жиру (Косьельни, 53), Дембеле

Англия: Хитон (Батлэнд, 46), Стоунз, Кэйхилл, Джонс (Крессуэлл, 82), Триппьер (Лаллана, 76), Бертран (Уокер, 46), Дайер, Стерлинг, Алли, Окслейд-Чемберлен, Кейн

Предупреждения:

нет - Стоунз, 62; Алли, 72

Удаления:

Варан, 47 - нет

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

13 июня 22:00, Стад де Франс, Текстовая трансляция

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