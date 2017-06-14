Харри Кейн: Поражение от Франции? Думаю, мы просто не показали свой настоящий уровень
Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от команды Франции в товарищеском матче (2:3).
– Игроки думали, что двух мячей хватит для победы в гостях, – говорит нападающий «Тоттенхэма». – Мы должны были найти способ выиграть, особенно, когда соперник остался в меньшинстве. Думаю, мы просто не показали свой настоящий уровень.
Сборной Англии придется оглянуться назад и понять, почему она проиграла. Думаю, это связано с тем, что мы давали сопернику слишком много пространства. Конечно, если постоянно идти вперед, вы рискуете нарваться на контратаку. Нужно поработать над этим.
Эрик Дайер – отличный игрок, – продолжает Кейн. – Конечно, ему не много повезло, мяч не лег на ногу должным образом.
Мы много работаем над улучшением игры. Пока результат неутешительный. Мы сравняли счет, и владели мячом, но потом у сборной Франции открылось второе дыхание, – приводит слова Кейна ESPN FC.
Матч
Голы
Кейн 10 (0:1). Умтити 22 (1:1). Сидибе 43 (2:1). Кейн 48 (2:2 - пен.). Дембеле 79 (3:2).
Состав
Франция: Льорис, Сидибе (Жалле, 89), Менди (Динь, 20), Умтити, Варан, Лемар, Погба, Канте, Мбаппе, Жиру (Косьельни, 53), Дембеле
Англия: Хитон (Батлэнд, 46), Стоунз, Кэйхилл, Джонс (Крессуэлл, 82), Триппьер (Лаллана, 76), Бертран (Уокер, 46), Дайер, Стерлинг, Алли, Окслейд-Чемберлен, Кейн
Предупреждения:
Удаления:
Варан, 47 - нет
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
13 июня 22:00, Стад де Франс, Текстовая трансляция