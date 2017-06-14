БК «Лига Ставок» стала генеральным партнером чемпионата России по футболу

БК «Лига Ставок», официальная букмекерская компания РФПЛ, развивает многолетнее сотрудничество с главной футбольной лигой России и начинает новый футбольный сезон Российской футбольной премьер-лиги 2017/2018 гг. в эксклюзивном статусе генерального партнера чемпионата России по футболу.

За право получения эксклюзивного титула и ассоциативных прав в качестве генерального партнера Чемпионата России по футболу в категории «Азартные игры, беттинг, букмекерская деятельность, приём ставок» боролись четыре букмекерские компании России. По итогам закрытого конкурса, который был объявлен РФПЛ в мае 2017 года, предложение от БК «Лига Ставок» было признано лучшим и обеспечило победу компании.

По словам президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского, стратегическое сотрудничество с РФПЛ входит в топ приоритетных проектов компании, а права на эксклюзивный титул генерального партнера чемпионата России по футболу выводит это сотрудничество на принципиально новый уровень.

Спонсорский договор РФПЛ и БК «Лига Ставок» включает в себя реализацию ряда эксклюзивных рекламных опций во время телевизионных трансляций матчей чемпионата России, на первой рекламной линии стадионов, а также на официальных медийных ресурсах РФПЛ.

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин поздравил БК «Лига Ставок» с победой в конкурсе и отметил, что это партнерское соглашение, без всякого сомнения, ознаменует новую эпоху в отношениях между спортом и букмекерским бизнесом в России:

«Выражаем уверенность в том, что беспрецедентный масштаб и потенциал нового сотрудничества с РФПЛ, помноженные на уже сложившиеся добрые партнерские отношения, позволят БК «Лига Ставок» обеспечить рост по ключевым направлениям бизнеса и укрепить свои лидерские позиции на годы вперед», - сообщил глава РФПЛ в своем официальном обращении.

«Для БК «Лига Ставок» сотрудничество с РФПЛ это не просто коммерческий проект, - считает Юрий Красовский. - Нас связывает многолетняя совместная работа, направленная на популяризацию отечественного футбола и возрождение его лучших традиций. Особенную важность это приобретает сейчас, в преддверии двух крупнейших стартов в футбольной истории России – Кубка конфедераций и ЧМ-2018 по футболу».

Увеличение объема рекламы легальных букмекерских компаний в информационном и публичном пространстве стало возможно благодаря вступившему в силу 1 апреля закону о целевых отчислениях в пользу спорта, подписанного Президентом РФ В.В. Путиным (ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта»).

Реализация данного закона, а также выработка эффективных механизмов взаимодействия букмекерских компаний и спортивных организаций России находится под личным контролем вице-премьера Виталия Мутко, который отмечает возросшую социальную роль букмекеров.

БК «Лига Ставок» и Российскую футбольную Премьер-Лигу связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. С 2010 года БК «Лига Ставок» является первым официальным партнером Российской футбольной Премьер-Лиги по сотрудничеству в рамках общеевропейской «Системы раннего оповещения», направленной на борьбу с договорными матчами, а с 2014 года - официальной букмекерской компанией РФПЛ.