Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Автор «Советского спорта» будет комментировать матчи Кубка конфедераций

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый канал определил комментаторов, которые будут работать на Кубке конфедераций. В список журналистов вошел в том числе и Кирилл Дементьев, автор «Советского спорта».

Помимо него Кубок конфедераций на Первом канале будут комментировать Константин Выборнов, Кирилл Набутов и Виктор Гусев.

Напомним, что за всеми новостями Кубка конфедераций вы можете следить в специальном разделе на нашем сайте.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок конфедераций в Москве: выпить не получитсяКубок конфедераций в Москве: выпить не получитсяНакануне любого матча Кубка конфедерации и в день его проведения в радиусе два километра от стадиона невозможно будет приобрести спиртное.Юрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостьюЮрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостьюГлавный тренер «Локомотива» – о том, чем ему интересна команда Новой Зеландии, почему пока рано судить об уровне сборной России.Покер Бразилии, слезы Камеруна и прочие воспоминания о Кубках конфедерацийПокер Бразилии, слезы Камеруна и прочие воспоминания о Кубках конфедерацийНа этой неделе в России стартует восьмой официальный Кубок конфедераций. Мы решили вспомнить, чем запомнились предыдущие турниры.Неукротимые, но осторожные. Что нужно знать о сборной КамерунаНеукротимые, но осторожные. Что нужно знать о сборной Камеруна«Советский спорт» представляет очередного участника Кубка конфедераций – сборную Камеруна.ЦСКА – победитель Лиги ВТБ, Франция обыграла Англию, а Манчини прилетел в Петербург. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций в ПетербургеПрезидент Российской Федерации Владимир Путин посетит матч Россия – Новая Зеландия, который станет открытием Кубка конфедераций, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в оргкомитете турнира.Сборная Мексики прилетела в КазаньКоманда-участница Кубка Конфедерации 2017 сборная Мексики прилетела в Россию, сообщает официальный сайт FIFA.Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцамФутболисты сборной Камеруна в контрольном матче проиграли команде Колумбии.Мы – не Бразилия, или Почему наша сборная обречена на Кубке конфедерацийМы – не Бразилия, или Почему наша сборная обречена на Кубке конфедерацийЛишь раз страна-хозяйка Кубка конфедераций за год до чемпионата мира выигрывала домашний турнир.«У ребят – два месяца элитного футбола». Прорыв новозеландской молодежи в Россию«У ребят – два месяца элитного футбола». Прорыв новозеландской молодежи в РоссиюДаррен Бэзли вывел молодежную сборную Новой Зеландии в плей-офф чемпионата мира. Теперь он привез двух подопечных на Кубок конфедераций.Вадим Евсеев: Игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборнойБывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил игру голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.Тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бэзли: Для наших защитников будет большим вызовом остановить СмоловаАссистент главного тренера сборной Новой Зеландии Даррен Бэзли поделился мнением о сборной России.Сергей Андреев: Пока сложно говорить об уровне сборной РоссииБывший защитник сборной России Сергей Андреев поделился ожиданиями от матча Кубка конфедерации между сборными России и Новой Зеландии.Дзюба и еще 10 футболистов, которых нам будет не хватать на Кубке конфедерацийДзюба и еще 10 футболистов, которых нам будет не хватать на Кубке конфедерацийЛюбой крупный турнир на уровне сборных может не досчитаться именитых футболистов. Вспоминаем, кого не хватает Кубку конфедераций.Федор Кудряшов: К Новой Зеландии пока не готовились. Думаю, начнем со средыФедор Кудряшов: К Новой Зеландии пока не готовились. Думаю, начнем со средыЗащитник сборной России Федор Кудряшов ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки национальной команды.Сборная России встретилась с движением «Россия любит футбол»Члены общественного движения «Россия любит футбол» встретили игроков сборной России в отеле Лотте Плаза.Миранчук сдавал госэкзамен во время тренировки сборной РоссииСтала известна точная причина отсутствия полузащитника Алексея Миранчука на тренировке сборной России.Ностальгия под дождем. Сборная провела последнюю тренировку на СтрельцоваНостальгия под дождем. Сборная провела последнюю тренировку на СтрельцоваСборная России закончила тренироваться на стадионе им. Э. Стрельцова, и со среды будет готовиться к Кубку конфедераций на арене ЦСКА.Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной ГерманииКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Германии«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.Максим Канунников: Точных связок в нападении нет, все пробуются со всемиМаксим Канунников: Точных связок в нападении нет, все пробуются со всемиНападающий сборной России Максим Канунников ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки национальной команды.
Сергей Моня: Этот сезон стал самым тяжелым в моей карьере
Футбол
Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге
Футбол
Сборная Мексики прилетела в Казань
Футбол
Капитан «Енисея» подарил бронзу ФНЛ 75-летнему болельщику
все новости
Кирилл Дементьев
Кирилл Дементьеввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости