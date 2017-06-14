Автор «Советского спорта» будет комментировать матчи Кубка конфедераций

Первый канал определил комментаторов, которые будут работать на Кубке конфедераций. В список журналистов вошел в том числе и Кирилл Дементьев, автор «Советского спорта».

Помимо него Кубок конфедераций на Первом канале будут комментировать Константин Выборнов, Кирилл Набутов и Виктор Гусев.

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