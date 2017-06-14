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Майк Гаскойн: Все выглядит так, будто «Макларен» уже принял решение о расставании с «Хондой»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший технический директор «Тойоты», «Джордана» и «Рено» Майк Гаскойн считает, что руководство «Макларена» уже приняло решение прекратить сотрудничество с «Хондой», которая является поставщиком двигателей для британской команды.

«На протяжении последних гонок риторика высказываний «Макларена» была критической. Все это звучит так, будто решение уже принято, и пока они просто говорят о нем такими формулировками», – приводит Sky Sports слова Гаскойна.

По данным источника во время Гран-при Канады «Макларен» провел переговоры с «Мерседесом», который может стать новым поставщиком двигателей.

Напомним, «Макларен» остается единственной командой, не набравшей в сезоне ни одного очка.

Восьмой этап чемпионата мира Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня в Баку.

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