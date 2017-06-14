Майк Гаскойн: Все выглядит так, будто «Макларен» уже принял решение о расставании с «Хондой»
Бывший технический
директор «Тойоты», «Джордана» и «Рено» Майк Гаскойн считает, что руководство «Макларена»
уже приняло решение прекратить сотрудничество с «Хондой», которая является поставщиком
двигателей для британской команды.
«На протяжении последних гонок риторика высказываний «Макларена» была критической. Все это звучит так, будто решение уже принято, и пока они просто говорят о нем такими формулировками», – приводит Sky Sports слова Гаскойна.
По данным источника во время Гран-при Канады «Макларен» провел переговоры с «Мерседесом», который может стать новым поставщиком двигателей.
Напомним, «Макларен» остается единственной командой, не набравшей в сезоне ни одного очка.
Восьмой этап чемпионата мира Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня в Баку.