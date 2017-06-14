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Защитник «Ромы» станет игроком «Зенита»

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, защитник «Ромы» Федерико Фасио близок к переходу в «Зенит».

Согласно источнику, инициатором трансфера аргентинца стал новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 10-12 млн евро.

По информации СМИ, «Зенит» также проявляет интерес к другому защитнику римской команды – Костасу Маноласу, на которого претендует «Ювентус» и «Барселона». Также в сферу интересов сине-бело-голубых вошел хавбек «волков» Леандро Паредес. Оба игрока могут перебраться в Санкт-Петербург за 50 млн евро.

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