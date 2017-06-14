Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу: Если мы добьемся результата с Германией, то у нас появится шанс

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о поражении от Бразилии (0:4) и предстоящем выступлении на Кубке конфедераций.

- Когда вы амбициозны, у вас впечатляющие неудачи и впечатляющие успехи. Давайте поедем туда и посмотрим, что мы можем сделать. Первая игра, очевидно, критическая. Если мы добьемся результата против Германии, то у нас появится шанс.

Это поможет нам с квалификацией, потому что если мы сможем продолжать развиваться и делать это против лучших в мире, то у нас больше шансов быть конкурентоспособными и влиять на чемпионат мира, - приводит слова Постекоглу The Guardian.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.