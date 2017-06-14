Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником «Нью-Джерси»

Защитник Карл Столлери продолжит карьеру в рижском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

29-канадец провел минувший сезон в системе «Нью-Джерси». В 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ он сделал три голевые передачи, заработал показатель полезности «–5» и 13 минут штрафа. Также он сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Олбани Девилз» и набрал 17 (1+16) очков при показателе полезности «+13» и 53 минутах штрафа.

Ранее Столлери играл в системе «Колорадо» и «Сан-Хосе». В общей сложности он провел 335 матчей в АХЛ и набрал 132 (28+104) очка.

Напомним, в следующем сезоне главным тренером «Динамо» станет Сандис Озолиньш.