Игорь Шалимов: Игроки «Краснодара» вернулись после отпуска в хорошем состоянии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил состояние своей команды после отпуска, а также рассказал о планах клуба.

«12 дней мы в Краснодаре, работаем в двухразовом режиме, на 21-е и 24-е запланированы игры. Сыграем с новороссийским «Черноморцем» и СКА из Ростова-на-Дону. После отпуска задача – привести ребят как можно быстрее в оптимальное состояние, набрать физические кондиции за счет физической работы, которая будет проходить утром. Вечером будем работать над техникой и тактикой.

У нас появляются новые ребята, нам надо улучшать много вещей. Также с ребятами будем заниматься индивидуально, что касается техники и тактики. Времени мало, поэтому терять его нельзя, может быть, тренировки будут чуть длиннее, чем обычно.

Форма ребят? На глаз, все ребята вернулись в хорошем состоянии, выполнили ту программу, которую мы дали, это было видно. Состоянием игроков доволен», – заявил специалист в интервью клубной пресс-службе.