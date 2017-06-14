Дзюба проходит медосмотр с игроками «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба проходит медосмотр перед сбором «Зенита».
Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена, однако неизвестно, отправится ли он на сбор с «Зенитом».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой
Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили,
Австралия и Германия.
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