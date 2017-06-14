Дзюба проходит медосмотр с игроками «Зенита»

читайте также

Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Арустамян заявил, что «Зенит» собирается вернуть Денисова Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».

Артем Дзюба: Положительно отношусь к переходу Ибрагимовича в «Зенит». Но мне и Халка хватит Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможном переходе Златана Ибрагимовича в петербургский клуб.

Артем Дзюба: Операции не будет. Не знаю, откуда информация про нее Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о состоянии своего колена.

«Зенит» проводит Данни 15 июня на Манежной площади Данни попрощается с петербуржцами 15 июня на Манежной площади, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Тренер от бога. Реплика Николая Яременко Главреда «Советского спорта» не оставило равнодушным вчерашнее шоу в Питере и эпитеты в адрес новоприобретенного «Зенитом» тренера.

Защитник «Ромы» станет игроком «Зенита» Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, защитник «Ромы» Федерико Фасио близок к переходу в «Зенит».

Манчини – как Ургант. «Зенит» устроил супершоу на представлении тренера (видео) Песня Queen, пропаганда Миллера и двойная роль Роберто Манчини – презентация итальянца прошла очень ярко.

Что это было? Курьезы на презентации Манчини (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА – победитель Лиги ВТБ, Франция обыграла Англию, а Манчини прилетел в Петербург. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Роберто Манчини: Хочу добиться большего, чем Каррера Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и причинах согласиться на работу в Петербурге.

«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко – о Данни, Кержакове, Аршавине и задачах Манчини в клубе.

Сергей Фурсенко: Не жалею, что в сборную России пришел Адвокат, а не Манчини Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.

Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените» Бывший помощник Фабио Капелло Оресте Чинквини войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в «Зените», сообщил Сергей Фурсенко.

Сергей Фурсенко: С удовольствием вернул бы Аршавина в «Зенит». Я его люблю Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возвращении Андрея Аршавина в петербургский клуб.

Сергей Фурсенко: Считаю, Кержакову нужно учиться и совмещать это с работой в «Зените» Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о будущем Александра Кержакова.

Роберто Манчини: Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятно Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» Златана Ибрагимовича.

Сергей Фурсенко: С Луческу есть неурегулированные вопросы. Но мы обо всем договоримся Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о своих отношениях с Мирчей Луческу.

Сергей Фурсенко: Постараемся как можно быстрее переехать на новый стадион - начнем играть со второго тура Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о стадионе «Санкт-Петербург».