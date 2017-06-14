Генсек ФИФА: Кубок конфедераций в России будет одним из лучших турниров, которые когда-либо проводились

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о том, чего ждет от Кубка конфедераций в России.

«Уверена, что Кубок конфедераций в России пройдет успешно. Этот турнир станет событием номер один для ФИФА в этом году. Мы с удовольствием покажем гостям, которые приедут в Россию, уровень готовности отелей, тренировочных площадок, стадионов.

Мы протестируем работу паспорта болельщика, бесплатного транспорта между городами турнира, который предоставляет российская сторона.

Это будет один из лучших турниров, которые когда-либо проводились. Приглашаем болельщиков насладиться красотой футбола и открыть для себя Россию», – приводит ТАСС слова Самуры.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В матче открытия 17 июня в Санкт-Петербурге сыграют Россия и Новая Зеландия.