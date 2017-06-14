Сборная Новой Зеландии провела тренировку на «Петровском» (видео)
Новозеландцы за три дня до первой игры Кубка конфедераций провели открытую для прессы тренировку.
Открытая часть занятия была посвящена тренировке вратарей и общей разминке игроков.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.
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