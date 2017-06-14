Сборная Новой Зеландии провела тренировку на «Петровском» (видео)

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу: Если мы добьемся результата с Германией, то у нас появится шанс

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о поражении от Бразилии (0:4) и предстоящем выступлении на Кубке конфедераций.