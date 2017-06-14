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Адриано Галлиани – о встрече с президентом «Реала»: Это безумие

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию о контактах с агентом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что Галлиани устроил встречу представителя игрока с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Стороны обсуждали возможный трансфер, поскольку вратарь сборной Италии не может договориться с «Миланом» о новом контракте.

«Я был вице-президентом «Милана» больше 30-ти лет. Вы думаете, теперь я выступаю против интересов клуба, которому посвятил столько времени? Это безумие!», – приводит слова Галлиани Football Italia.

Согласно СМИ, руководство «Милана» недовольно поведением Райолы и собирается отказаться от его услуг. 

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