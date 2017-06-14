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Бакка ведет переговоры с «Марселем»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Милана» Карлос Бакка может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает France Football.

Представители 30-летнего колумбийца несколько раз встречались со спортивным директором «Марселя» Андони Субисарретой. Также на игрока претендует «Пари Сен-Жермен».

Бакка почти наверняка не останется в «Милане», который на днях подписал контракт с португальцем Андре Силвой, а кроме того проявляет интерес к Николе Калиничу из «Фиорентины».

«Самое важное за год до чемпионата мира – играть, – сказал агент Бакки Серхио Барилья. – Его интересует только это. Он хочет проводить как можно больше матчей.

«Пари Сен-Жермен»? Лига 1 – одна из лучших лиг в Европе. А Карлос хочет остаться в Европе на хорошем уровне.

У него есть предложения и не от европейских клубов, но он сказал, что они его не интересуют. Он думает только о спортивной стороне вопроса».

Напомним, Бакка провел в «Милане» два сезона и в 70 матчах серии A забил 31 гол.

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