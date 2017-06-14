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Валентин Балахничев: Директор РУСАДА – более важная фигура, чем председатель набсовета

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался об изменениях в Российском антидопинговом агентстве.

«Сейчас надо определить, кто будет директором РУСАДА. Потому что директор — это более важная фигура, чем председатель наблюдательного совета, на место которого еще в декабре была назначена Елена Исинбаева.

Все-таки эта должность носит номинальный характер и не влияет на ежедневную политику и работу в этой важной для России организации. Кроме того, очень важным вопросом является возвращение статуса Московской антидопинговой лаборатории. Без этого проводить эффективную антидопинговую работу будет практически невозможно», – приводит «Собеседник» слова Балахничева.

Напомним, во вторник стало известно, что выборы главы РУСАДА намечены на 27 июня.

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