«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», а также «Арсенал» и «Лестер» сыграют друг с другом в первом туре АПЛ
Источник: АПЛКомментарии
АПЛ опубликовала
календарь на сезон 2016/2017, начало которого запланировано на 12 августа.
В первом туре сыграют:
«Арсенал» – «Лестер»
«Брайтон» – «Манчестер Сити»
«Челси» – «Бернли»
«Кристал Пэлас» – «Хаддерсфилд»
«Эвертон» – «Сток Сити»
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» – «Суонси»
«Уотфорд» – «Ливерпуль»
«Вест Бромвич» – «Борнмут»
Отметим, что уже во втором туре 19 августа сыграют чемпион и вице-чемпион прошедшего сезона – «Тоттенхэм» и «Челси».
По традиции в новогодние праздники пройдут сразу три тура: 26 и 30 декабря, а также 1 января.
Матчи заключительного 38-го тура запланированы на 13 мая.
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