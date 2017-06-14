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«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», а также «Арсенал» и «Лестер» сыграют друг с другом в первом туре АПЛ

Источник:  АПЛКомментарии

АПЛ опубликовала календарь на сезон 2016/2017, начало которого запланировано на 12 августа.

В первом туре сыграют:

«Арсенал» – «Лестер»

«Брайтон» – «Манчестер Сити»

«Челси» – «Бернли»

«Кристал Пэлас» – «Хаддерсфилд»

«Эвертон» – «Сток Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» – «Суонси»

«Уотфорд» – «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Борнмут»

Отметим, что уже во втором туре 19 августа сыграют чемпион и вице-чемпион прошедшего сезона – «Тоттенхэм» и «Челси».

По традиции в новогодние праздники пройдут сразу три тура: 26 и 30 декабря, а также 1 января.

Матчи заключительного 38-го тура запланированы на 13 мая.

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