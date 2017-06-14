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Европейцы обеспокоены возможным неучастием сборной России по индорхоккею на чемпионате мира

Источник:  Znak.comКомментарии

Как сообщает Znak, Европейская федерация хоккея на траве направила письмо министру спорта России Павлу Колобкову с вопросом о причинах отсутствия заявки сборных на мировые и европейские турниры. 

«Федерация европейского хоккея (EHF) обеспокоена возможным неучастием национальных российских национальных сборных по индорхоккею, как взрослых, так и юниорских на чемпионатах Европы и мира 2018–2019 годов. До сих пор Федерация хоккея России не подтвердила участие как взрослой, так и юниорской (U-21) национальных сборных.

EHF очень заинтересована в поддержке развития индорхоккея в вашей стране, так как индорхоккей является неотъемлемой частью хоккея на траве и его развитие в вашей стране будет продолжать содействие популяризации олимпийского вида спорта – хоккея на траве», – говорится в письме. 

Напомним, мужская национальная сборная по индорхоккею – победитель в чемпионате Европы по индорхоккею в 2008 году, серебряный призер 2010 года и обладатель бронзовых наград в 2014 и 2016 годах. В мировом рейтинге россияне занимают 4 место.

Стоит отметить, что федерация хоккея на траве в последнее время не хочет содействовать индорхоккею, отмечая, что этот вид спорта никак не связан с хоккеем на траве. Именно поэтому федерация, по всей видимости, не желает заявлять сборные на различные турниры.

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