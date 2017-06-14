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«Югра» объявила о возвращении Савинайнена

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Форвард Вели-Матти Савинайнен в следующем сезоне будет играть в «Югре». 31-летний финский нападающий вернулся в клуб спустя три года.

Савинайнен играл в «Югре» в сезоне 2013/2014 и набрал 19 (13+6) очков в 49 матчах при показателе полезности «+1» и 54 минутах штрафа.

После этого Савинайнен играл в КХЛ за «Торпедо», а предыдущие два сезона играл в Финляндии за «Таппару», с которой дважды подряд стал чемпионом лиги.

В прошлом сезоне Савинайнен стал лучшим снайпером чемпионата, забив 30 голов в 55 матчах.

Форвард вошел в состав сборной Финляндии на чемпионат мира в Германии и в десяти матчах набрал 7 (3+4) очков. По итогам турнира Савинайнен вошел в тройку лучших игроков команды.

Напомним, накануне «Югра» объявила о подписании контракта с защитником Тууккой Мянтюля.

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