Артем Дзюба: Положительно отношусь к переходу Ибрагимовича в «Зенит». Но мне и Халка хватит

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможном переходе Златана Ибрагимовича в петербургский клуб.

- Положительно отношусь к возможному переходу Ибрагимовича в «Зенит», я только за. Но, думаю, это вряд ли возможно, ведь многие клубы хотят его видеть у себя, да и «Манчестер» вряд ли его отпустит просто так. А вообще, если этот трансфер случится - это будет прекрасным чудом. Я слышал еще, что Халк может вернуться. Халка мне будет достаточно (улыбается), - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в «Зенит» может перейти Златан Ибрагимович. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей презентации отметил, что такой трансфер маловероятен.