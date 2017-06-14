Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» сыграет на сборах с «Кранем» и «Видеотоном»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Определились соперники «Ростова» на сборе в Австрии.

16 июня «Ростов» сыграет с командой «Крань» из Словении, а через два дня – с «Видеотоном» из Венгрии.

«Крань» представляет второй дивизион Словении, куда вышел в 2015 году, и в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате.

«Видеотон» из Секешфехервара стал вице-чемпионом Венгрии и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Отметим, что за команду играет бывший форвард «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович.

Напомним, в межсезонье «Ростов» проведет два сбора в Австрии. Первый продлится до 20 июня в Бад-Радкерсбурге, а с 28 июня по 8 июля команда будет тренироваться в Шладминге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Арустамян заявил, что «Зенит» собирается вернуть ДенисоваКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».Артем Дзюба: Положительно отношусь к переходу Ибрагимовича в «Зенит». Но мне и Халка хватитНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможном переходе Златана Ибрагимовича в петербургский клуб.Артем Дзюба: Операции не будет. Не знаю, откуда информация про нееНападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о состоянии своего колена.«Зенит» проводит Данни 15 июня на Манежной площадиДанни попрощается с петербуржцами 15 июня на Манежной площади, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Тренер от бога. Реплика Николая ЯременкоТренер от бога. Реплика Николая ЯременкоГлавреда «Советского спорта» не оставило равнодушным вчерашнее шоу в Питере и эпитеты в адрес новоприобретенного «Зенитом» тренера.Игорь Шалимов: Игроки «Краснодара» вернулись после отпуска в хорошем состоянииГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил состояние своей команды после отпуска, а также рассказал о планах клуба.Защитник «Ромы» станет игроком «Зенита»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, защитник «Ромы» Федерико Фасио близок к переходу в «Зенит».БК «Лига Ставок» стала генеральным партнером чемпионата России по футболуБК «Лига Ставок», официальная букмекерская компания РФПЛ, развивает многолетнее сотрудничество с главной футбольной лигой России и начинает новый футбольный сезон Российской футбольной премьер-лиги 2017/2018 гг. в эксклюзивном статусе генерального партнера чемпионата России по футболу.Манчини – как Ургант. «Зенит» устроил супершоу на представлении тренера (видео)Манчини – как Ургант. «Зенит» устроил супершоу на представлении тренера (видео)Песня Queen, пропаганда Миллера и двойная роль Роберто Манчини – презентация итальянца прошла очень ярко.Что это было? Курьезы на презентации Манчини (видео)Что это было? Курьезы на презентации Манчини (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.ЦСКА – победитель Лиги ВТБ, Франция обыграла Англию, а Манчини прилетел в Петербург. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Роберто Манчини: Хочу добиться большего, чем КаррераРоберто Манчини: Хочу добиться большего, чем КаррераНовый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и причинах согласиться на работу в Петербурге.«Урал» провел первую тренировку после отпускаФутболисты «Урала» провели первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.Каряка и Халимбеков поступили в Академию тренерского мастерства при РФСДва тренера «Амкара» - Андрей Каряка и Арслан Халимбеков – поступили в Академию тренерского мастерства при РФС, сообщает официальный сайт пермской команды.Молодежная команда «Амкара» начала подготовку к новому сезонуФутболисты молодежного состава «Амкара» начала подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и прошли медобследованиеФутболисты «Уфы» вышли из краткосрочного отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону РФПЛ.«Рубин» расстался с Билялетдиновым, Ткачуком и еще пятью футболистамиФутбольный клуб «Рубин» в связи с завершением контрактов расстался с шестью футболистами, сообщает официальный сайт казанской команды.«Ахмат» заинтересован в приобретении болгарского футболиста КостадиноваФутбольный клуб «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника болгарского «Левски» Георги Костадинова, сообщают «Известия».Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезонаБолельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком минувшего сезона, сообщает официальный сайт армейцев.
Футбол
Автор «Советского спорта» будет комментировать матчи Кубка конфедераций
Футбол
Килиан Мбаппе – о своем уходе из «Монако»: Нужно понять, какой позиции придерживается клуб
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: В Волгограде горит стадион, строящийся к ЧМ-2018
Футбол
«Арсенал» следит за ситуацией Смоллинга в «МЮ»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Видеотон
Видеотонкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости