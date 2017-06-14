«Ростов» сыграет на сборах с «Кранем» и «Видеотоном»

Определились соперники «Ростова» на сборе в Австрии.

16 июня «Ростов» сыграет с командой «Крань» из Словении, а через два дня – с «Видеотоном» из Венгрии.

«Крань» представляет второй дивизион Словении, куда вышел в 2015 году, и в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате.

«Видеотон» из Секешфехервара стал вице-чемпионом Венгрии и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Отметим, что за команду играет бывший форвард «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович.

Напомним, в межсезонье «Ростов» проведет два сбора в Австрии. Первый продлится до 20 июня в Бад-Радкерсбурге, а с 28 июня по 8 июля команда будет тренироваться в Шладминге.