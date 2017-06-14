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Андрей Кириленко: Потеря Шведа может сильно ударить по «Химкам»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги финальной серии Единой лиги ВТБ-2016/17. 

- Думаю, просто не хватило сил «Химкам» на финал после серии с «Зенитом», такой «зарубы», как в полуфинале, давно у нас не было. В финале уже было опустошение у «Химок», не хватило энергии. Победив «Зенит» в пяти матчах, «Химки» доказали, что более достойны играть в Евролиге.

Возможная потеря Алексея Шведа может сильно ударить по «Химкам». Условно по ЦСКА потеря Теодосича, если он уедет, ударит меньше, потому что он важный игрок для команды, но не такой основополагающий, - рассказал Кириленко.

Напомним, ЦСКА обыграл «Химки» в третьем матче финальной серии и стал победителем плей-офф Единой лиги ВТБ.

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