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Арустамян заявил, что «Зенит» собирается вернуть Денисова

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».

«Вопрос еще не решен, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон», – цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 33-летний Денисов, выступавший за «Локомотив», провел в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами. 

Добавим, что полузащитник выступал за питерский клуб с 2001 по 2013 год.

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