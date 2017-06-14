Христо Стоичков: Попов – один из лучших игроков Болгарии сейчас, настоящий победитель
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался об игре полузащитника московского «Спартака» Ивелина Попова.
«Ивелин – один из лучших игроков Болгарии сейчас, настоящий победитель. Уехал из страны в юном возрасте. Честно говоря, очень за него рад. Я счастлив, что еще один болгарский игрок стал чемпионом в другой стране. Годом ранее Георгий Миланов примерил золотые медали вместе с московским ЦСКА. Надеюсь, что с помощью Попова сборная сможет отобраться на Кубок мира», – сказал Стоичков в эксклюзивном интервью RT.
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