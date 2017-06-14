Килиан Мбаппе: Приятно уйти на каникулы после победы над таким классным соперником
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в товарищеском матче над Англией (3:2) заявил, что у него с Усманом Дембеле на поле природная совместимость.
«Мы счастливы, – заявил в интервью L’Equipe Мбаппе. – Надо было реабилитироваться после поражения от шведов (1:2 – Прим. ред.). Хотя тот результат не сотрешь из памяти, но показали, что у команды есть сила воли. Приятно уйти на каникулы после победы над таким классным соперником как Англия. Такое счастье на полном стадионе защищать честь своей страны.
Мы друзья с Усманом, поэтому у нас природная совместимость. Хотя мы в первый раз играем вместе, но прекрасно чувствуем друг друга. Он заранее знает, куда я откроюсь, и делает передачу, соответственно и я. В победе есть и наш вклад».
Матч
Голы
Кейн 10 (0:1). Умтити 22 (1:1). Сидибе 43 (2:1). Кейн 48 (2:2 - пен.). Дембеле 79 (3:2).
Состав
Франция: Льорис, Сидибе (Жалле, 89), Менди (Динь, 20), Умтити, Варан, Лемар, Погба, Канте, Мбаппе, Жиру (Косьельни, 53), Дембеле
Англия: Хитон (Батлэнд, 46), Стоунз, Кэйхилл, Джонс (Крессуэлл, 82), Триппьер (Лаллана, 76), Бертран (Уокер, 46), Дайер, Стерлинг, Алли, Окслейд-Чемберлен, Кейн
Предупреждения:
Удаления:
Варан, 47 - нет
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
13 июня 22:00, Стад де Франс, Текстовая трансляция