Килиан Мбаппе: Приятно уйти на каникулы после победы над таким классным соперником

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в товарищеском матче над Англией (3:2) заявил, что у него с Усманом Дембеле на поле природная совместимость.

«Мы счастливы, – заявил в интервью L’Equipe Мбаппе. – Надо было реабилитироваться после поражения от шведов (1:2 – Прим. ред.). Хотя тот результат не сотрешь из памяти, но показали, что у команды есть сила воли. Приятно уйти на каникулы после победы над таким классным соперником как Англия. Такое счастье на полном стадионе защищать честь своей страны.

Мы друзья с Усманом, поэтому у нас природная совместимость. Хотя мы в первый раз играем вместе, но прекрасно чувствуем друг друга. Он заранее знает, куда я откроюсь, и делает передачу, соответственно и я. В победе есть и наш вклад».