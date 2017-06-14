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Андре Уорд: В реванше с Ковалевым закончу то, что должен был сделать в первом бою

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд поделился ожиданиями от повторного поединка с россиянином Сергеем Ковалевым.

- С нетерпением жду возможности устранить любые сомнения в исходе первого поединка. Многие считают, что я выиграл в ноябре, но Ковалев в итоге получил то, о чем просил. Больше мы не должны слышать никаких оправданий.

В боксе у меня нет права на ошибку. Вне зависимости от того, претендент я или чемпион, на меня всегда оказывается серьезное давление. Но это нормально, и мы с командой научились с этим справляться.

Весь этот спор должен быть закончен. Мы вплотную готовимся к главной части противостояния - 17 июня. Надеюсь, на этот раз закончу то, что должен был сделать в первом бою, - заявил Уорд. 

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики

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