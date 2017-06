Андре Уорд: В реванше с Ковалевым закончу то, что должен был сделать в первом бою

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд поделился ожиданиями от повторного поединка с россиянином Сергеем Ковалевым.

- С нетерпением жду возможности устранить любые сомнения в исходе первого поединка. Многие считают, что я выиграл в ноябре, но Ковалев в итоге получил то, о чем просил. Больше мы не должны слышать никаких оправданий.

В боксе у меня нет права на ошибку. Вне зависимости от того, претендент я или чемпион, на меня всегда оказывается серьезное давление. Но это нормально, и мы с командой научились с этим справляться.

Весь этот спор должен быть закончен. Мы вплотную готовимся к главной части противостояния - 17 июня. Надеюсь, на этот раз закончу то, что должен был сделать в первом бою, - заявил Уорд.

Ward: A lot of People Thought I Won, I'll Shut The Door on All This https://t.co/zqHcbobbsh #boxing pic.twitter.com/dya48UzWMj