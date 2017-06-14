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Серхио Перес: Приказа пропустить Окона не было

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес заявил, что во время Гран-при Канады не получал приказа из боксов пропустить вперед своего партнера по команде Эстебана Окона.

«Проблема в том, что все эти истории создала пресса, ведь я никогда бы не ослушался приказа. Все, что было – это разговоры о том, должен ли я пропустить Окона. Но я увеличил скорость и догнал Риккардо – вот так все и было. И я никогда не игнорировал приказы моей команды.

Я здесь для того, чтобы добиваться лучших результатов для «Форс Индии», и если я получу какой-либо приказ, я подчинюсь. Однако приказа не было», – приводит Motorsport.com слова Переса.

В результате обоих гонщиков «Форс Индии» обошел пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Перес завершил гонку на пятом месте, Окон – на шестом.

После семи этапов Перес набрал 44 очка и идет седьмым в общем зачете чемпионата мира, у Окона – 27 очков и восьмое место.

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