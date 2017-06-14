Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл: Новый стадион «Зенита» – высшего класса!

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился мнением о Петербурге и новом стадионе «Зенита».



- Первое впечатление сложилось по дороге из аэропорта, по дороге на тренировку: Санкт-Петербург - очень красивый город, как будто мы оказались дома. Мы тренировались на стадионе «Зенита» - он высшего класса! Новый стадион тоже выглядит отлично, как космический корабль – мы ждем субботы, чтобы сыграть на нем, - передает слова Боксолла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».