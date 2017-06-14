Нападающий сборной Новой Зеландии Шейн Смелц: При подготовке к России не останавливаемся на индивидуальностях, а готовимся к команде

Нападающий сборной Новой Зеландии Шейн Смелц поделился мнением об игре сборной России.



- Мы будем настраиваться на каждую игру, и, конечно, на матч открытия против России. Если мы покажем все, что сможем, добьемся успеха. Мы хотим выйти из группы, выиграть матчи. Но сейчас мы сосредоточены на подготовке к первой игре. Мы выйдем на игру готовыми.

- Кого вы знаете из сборной России?

- Мы не останавливаемся на индивидуальностях, а готовимся к команде. У нас есть план на игру с командой, - передает слова Смелца корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».