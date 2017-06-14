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Мальфатти и Д’Урбано стали ассистентами Карреры в «Спартаке»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Тренерский штаб «Спартака» пополнился двумя итальянскими специалистами. В качестве ассистентов главного тренера Массимо Карреры приступили к работе тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано.

45-летний Мальфатти известен в Италии по многолетней успешной работе в академии туринского «Ювентуса».

59-летний Д'Урбано отвечал за физподготовку в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в футбольных клубах, среди которых «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена».

Напомним, ранее Каррера подписал со «Спартаком» новый двухлетний контракт.

В среду «Спартак» провел первую тренировку в межсезонье. До 23 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, после чего отправится на сбор в Австрию.

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