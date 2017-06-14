Мальфатти и Д’Урбано стали ассистентами Карреры в «Спартаке»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Тренерский штаб «Спартака»
пополнился двумя итальянскими специалистами. В качестве ассистентов главного
тренера Массимо Карреры приступили к работе тренер Аттила Мальфатти и тренер по
физподготовке Джорджо Д’Урбано.
45-летний Мальфатти известен в Италии по многолетней успешной работе в академии туринского «Ювентуса».
59-летний Д'Урбано отвечал за физподготовку в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в футбольных клубах, среди которых «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена».
Напомним, ранее Каррера подписал со «Спартаком» новый двухлетний контракт.
В среду «Спартак» провел первую тренировку в межсезонье. До 23 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, после чего отправится на сбор в Австрию.
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