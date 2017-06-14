Фредди Роуч: Бой Головкин – Альварес будет захватывающим, но Геннадий нокаутирует Канело

Знаменитый американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, который состоится в сентябре текущего года.

- В последние годы Альварес стал лучшим и более техничным боксером, чем он был ранее. Это можно увидеть по его поединку с Амиром Ханом. В свою очередь Геннадий столкнулся с трудностями в своим последнем бою с Джейкобсом потому, что он впервые прошел все 12 раундов. Тем не менее, я бы поставил Головкина на первое место в рейтинге Pound-for-Pound. Борьба будет упорной, но Геннадий нокаутирует Канело, - заявил Роуч.

Поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.



