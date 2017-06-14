Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Маритиму»: Ждем решения Данни

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Маритиму» Карлуш Перейра заявил, что следующая неделя может стать решающей в переговорах между клубом и экс-игроком «Зенита» Мигелем Дании.

– Мы по-прежнему ведем диалог. Данни предстоит принять непростое решение. Знаю, что сам футболист очень хочет играть за «Маритиму». Мы тоже хотим, чтобы он выступал за нас в новом сезоне, – приводит слова Перейры издание Maisfutebol.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов. Контракт футболиста с петербургским клубом официально истечет 30 июня.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Вест Бромвич» ведет переговоры с ТерриЗащитник Джон Терри может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче», сообщает Sky Sports.Толиссо пройдет медосмотр в «Баварии»Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Корентен Толиссо в ближайшее время должен стать игроком мюнхенской «Баварии».Брат Косты: К счастью, у Диего очень много предложенийДжаир Коста, старший брат форварда «Челси» Диего Косты прокомментировал ситуацию нападающего, который по инициативе наставника «синих» Антонио Конте покинет столичный клуб этим летом.Спаситель для «Зенита» и дьявол для «Спартака»? 10 лучших свободных агентов летаСпаситель для «Зенита» и дьявол для «Спартака»? 10 лучших свободных агентов лета«Советский спорт» собрал десятку лучших игроков, которых этим летом российские клубы могут подписать бесплатно.Арустамян заявил, что «Зенит» собирается вернуть ДенисоваКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».Следующая остановка – «Олд Траффорд». Почему Моуринью выбрал именно Морату?Следующая остановка – «Олд Траффорд». Почему Моуринью выбрал именно Морату?«Советский спорт» рассказывает, почему наставник «МЮ» выбрал из трех перспективных страйкеров именно экс-игрока «Ювентуса».«Зенит» проводит Данни 15 июня на Манежной площадиДанни попрощается с петербуржцами 15 июня на Манежной площади, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Бакка ведет переговоры с «Марселем»Форвард «Милана» Карлос Бакка может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает France Football.Адриано Галлиани – о встрече с президентом «Реала»: Это безумиеБывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию о контактах с агентом Джанлуиджи Доннаруммой.Защитник «Ромы» станет игроком «Зенита»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, защитник «Ромы» Федерико Фасио близок к переходу в «Зенит».Экс-игрок «Тоттенхэма»: Салах перейдет в «Ливерпуль», это всего лишь вопрос времениБывший нападающий «Тоттнехэма», «Вест Хэма» и сборной Египта Мидо поделился инсайдом о возможном трансфере своего соотечественника Мохаммеда Саллаха в «Ливепрпуль».Килиан Мбаппе – о своем уходе из «Монако»: Нужно понять, какой позиции придерживается клубФорвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал интерес мадридского «Реала», а также рассказал о планах на будущее.«Арсенал» следит за ситуацией Смоллинга в «МЮ»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.Усман Дембеле: В прошлом году у меня состоялся разговор со спортивным директором «Барселоны»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Барселону».Роберто Манчини: Хочу добиться большего, чем КаррераРоберто Манчини: Хочу добиться большего, чем КаррераНовый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и причинах согласиться на работу в Петербурге.«Ахмат» заинтересован в приобретении болгарского футболиста КостадиноваФутбольный клуб «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника болгарского «Левски» Георги Костадинова, сообщают «Известия».«Ахмат» может приобрести 19-летнего РаванеллиГрозненский «Ахмат» может пополнить свои ряды бразильским полузащитником Раванелли, выступающим за клуб «Понте-Прета» из города Кампинас. Об этом сообщает официальный сайт бразильской команды.Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» до конца этой недели. Об этом информирует Milliyet.Роберто Манчини: Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятноГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» Златана Ибрагимовича.
Футбол
Брат Косты: К счастью, у Диего очень много предложений
Футбол
Пилипчук, Риомми, Нойя Сальес и Мантовани продлили контракты со «Спартаком»
Футбол
Президент «Маритиму»: Ждем решения Данни
Бокс
Фредди Роуч: Бой Головкин – Альварес будет захватывающим, но Геннадий нокаутирует Канело
все новости
Маритиму
Маритимукалендарьстатистика
Мигель Данни
Мигель Даннивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы