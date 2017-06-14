Президент «Маритиму»: Ждем решения Данни

Президент «Маритиму» Карлуш Перейра заявил, что следующая неделя может стать решающей в переговорах между клубом и экс-игроком «Зенита» Мигелем Дании.

– Мы по-прежнему ведем диалог. Данни предстоит принять непростое решение. Знаю, что сам футболист очень хочет играть за «Маритиму». Мы тоже хотим, чтобы он выступал за нас в новом сезоне, – приводит слова Перейры издание Maisfutebol.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов. Контракт футболиста с петербургским клубом официально истечет 30 июня.

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