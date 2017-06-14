Пилипчук, Риомми, Нойя Сальес и Мантовани продлили контракты со «Спартаком»

«Спартак» сохранил тренеров, которые работали в команде в прошлом сезоне.

Новые контракты с красно-белыми подписали тренер Роман Пилипчук, тренер вратарей Джанлука Риомми (Италия), тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальес (Испания) и тренер по реабилитации Диего Мантовани (Италия). Контракты со всеми специалистами рассчитано до 31 мая 2018 года.

Напомним, в среду «Спартак» также объявил о том, что в тренерский штаб Массимо Карреры вошли тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано.

Ранее Каррера подписал со «Спартаком» новый двухлетний контракт.

В среду «Спартак» провел первую тренировку в межсезонье. До 23 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, после чего отправится на сбор в Австрию.