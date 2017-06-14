Брат Косты: К счастью, у Диего очень много предложений
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Джаир Коста, старший брат форварда «Челси» Диего Косты прокомментировал ситуацию нападающего, который по инициативе наставника «синих» Антонио Конте покинет столичный клуб этим летом.
«К счастью, у Диего много предложений. Не могу сказать вам, какие клубы претендуют на него, но интерес действительно есть», – приводит слова Джаира ESPN FC.
Ранее сообщалось, что на Косту претендует «Милан». Сам игрок заявил, что готов вернуться в мадридский «Атлетико».
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