Толиссо пройдет медосмотр в «Баварии»

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Корентен Толиссо в ближайшее время должен стать игроком мюнхенской «Баварии».

По информации RMC, 22-летний хавбек уже отправился в Германию для прохождения медосмотра.

Итоговая сумма сделки может составить 37 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Корентен забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 31 матче Лиги 1. 28 марта Толиссо дебютировал в составе национальной команды Франции.



Напомним, 11 июня «Бавария» приобрела вингера бременского «Вердера» и сборной Германии Сержа Гнабри. Он подписал контракт до 2020 года.