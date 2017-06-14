Толиссо пройдет медосмотр в «Баварии»
Источник: RMCКомментарии
Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Корентен Толиссо в ближайшее время должен стать игроком мюнхенской «Баварии».
По информации RMC, 22-летний хавбек уже отправился в Германию для прохождения медосмотра.
Итоговая сумма сделки может составить 37 миллионов евро.
#Mercato Visite médicale pou Tolisso !#rmclive https://t.co/8COY1TN3PC— RMC Sport (@RMCsport) 14 июня 2017 г.
В прошедшем сезоне Корентен забил восемь мячей и сделал пять
голевых передач в 31 матче Лиги 1. 28 марта Толиссо дебютировал в составе национальной команды Франции.
Напомним, 11 июня «Бавария» приобрела вингера бременского «Вердера» и сборной Германии Сержа Гнабри. Он подписал контракт до 2020 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически