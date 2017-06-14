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Павел Астахов: Швед нашел свое место в «Химках», но решение о будущем примет сам

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов надеется на то, что защитник Алексей Швед продолжит выступать за подмосковную команду.

- У Шведа контракт на следующий год, и думаю, он нашел свое место у нас в «Химках». Решение, конечно, за ним, вы знаете, что у него есть опция выхода из контракта. Но повторю, в «Химках» он на своем месте, в этом году он стал MVP Кубка Европы, стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Надеюсь, что в следующем сезоне в Евролиге он сыграет на таком же уровне, а может и еще лучше.

Думаю, Шведу самому интересно понять, какой уровень он покажет в следующем сезоне, играя против лучших клубов Европы, - рассказал Астахов.

Напомним, «Химки» уступили ЦСКА в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ-2016/17.

Алексей Швед играет за команду с 2015 года.

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