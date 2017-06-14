Гамула ушел с поста старшего тренера молодежной команды «Ростова»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Игорь Гамула больше не будет работать с молодежной командой «Ростова».
«Уважаемые болельщики, в тренерском штабе нашей молодежной команды
произошли изменения. Игорь Гамула покидает пост старшего тренера.
Руководство ФК «Ростов» благодарит Игоря Васильевича за работу на благо клуба и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Новый тренер молодежного состава будет назначен в ближайшее время», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Игорь Гамула тренировал молодежную команду «Ростова» с 2014 года.
В прошедшем сезоне дубль ростовчан занял 12-е место в Молодежном первенстве (30 очков).
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