Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гамула ушел с поста старшего тренера молодежной команды «Ростова»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Игорь Гамула больше не будет работать с молодежной командой «Ростова».

«Уважаемые болельщики, в тренерском штабе нашей молодежной команды произошли изменения. Игорь Гамула покидает пост старшего тренера. 

Руководство ФК «Ростов» благодарит Игоря Васильевича за работу на благо клуба и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере. 

Новый тренер молодежного состава будет назначен в ближайшее время», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Игорь Гамула тренировал молодежную команду «Ростова» с 2014 года.

В прошедшем сезоне дубль ростовчан занял 12-е место в Молодежном первенстве (30 очков).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ростов» сыграет на сборах с «Кранем» и «Видеотоном»Определились соперники «Ростова» на сборе в Австрии.«Ростов» просматривает защитника «Атлантаса»Защитник литовского «Атлантаса» Сергей Обивалин находится на просмотре в «Ростове».Василий Уткин: У «Ростова» всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой разОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о будущем «Ростова» после ухода российского специалиста Курбана Бердыева, который вернулся в казанский «Рубин».Сергей Паршивлюк: Знаю, что Кучук был во мне очень заинтересован. Это являлось немаловажным факторомНовичок «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как состоялся его трансфер в донскую команду, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Микаэль Брага: С Бердыевым «Рубин» вновь станет российским топ-клубомИтальянский журналист Микаэль Брага уверен в будущем прогрессе казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.Тимофей Калачев: Никакой паники в «Ростове» нетПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своим мнением по поводу последних перемен в донском клубе.Начало работы «Спартака», английский путь Головина и свадьба Карпина (видео)Начало работы «Спартака», английский путь Головина и свадьба Карпина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Ростов» в Австрии провел первую тренировку под руководством Кучука«Ростов» в Австрии провел первую тренировку под руководством КучукаФутболисты «Ростова» прибыли в Австрию на предсезонный сбор и провели первую тренировку под руководством Леонида Кучука и его тренерского штаба.«Волгарь» не отпускает Сутормина на сбор с «Ростовом»По информации «Советского спорта», астраханский «Волгарь» не отпускает 23-летнего полузащитника Алексея Сутормина на сбор с «Ростовом».«Рубин» предлагал Нобоа 2 млн евро в год, но он выбрал «Зенит»Полузащитник Кристиан Нобоа мог перейти из «Ростова» в «Рубин». В итоге он принял предложение «Зенита».Владимир Гранат: Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон«Ростов» подтвердил, что его защитник Владимир Гранат перейдет в «Рубин».«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Граната«Рубин» достиг с «Ростовом» договоренности о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната, сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Вместо Бердыева – Кучук, а на фланге – Паршивлюк. В «Ростове» начались переменыВместо Бердыева – Кучук, а на фланге – Паршивлюк. В «Ростове» начались перемены«Советский спорт» рассказывает о последних событиях в донском клубе.Сергей Балахнин: Уход ключевых игроков - огромная потеря для «Ростова»Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал уход ключевых игроков из ростовской команды.Михаил Гершкович: Я не понимаю назначения Кучука в «Ростов»Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Леонида Кучука главным тренером «Ростова».Андрей Червиченко: Можно ли считать потерю «Ростовом» ключевых игроков закатом команды? БезусловноБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как на «Ростове» скажется массовый уход ключевых игроков.Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.
Футбол
Брат Косты: К счастью, у Диего очень много предложений
Футбол
Пилипчук, Риомми, Нойя Сальес и Мантовани продлили контракты со «Спартаком»
Футбол
Президент «Маритиму»: Ждем решения Данни
Бокс
Фредди Роуч: Бой Головкин – Альварес будет захватывающим, но Геннадий нокаутирует Канело
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Игорь Гамула
Игорь Гамулавсе новости