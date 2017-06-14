Алексей Сорокин: Кубок конфедераций? Никаких тревог на сегодняшний момент у нас нет
Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о готовности к Кубку конфедераций-2017.
«Можем подтвердить, что мы полностью готовы к Кубку конфедераций. Постепенно к нам приезжают сборные. Новая Зеландия уже успела потренироваться на стадионе «Петровский», пожила в гостинице. Мы уже знаем, что нареканий никаких нет.
Что касается стадионов, то они тоже полностью готовы к турниру. Происходит наведение отдельных элементов временной инфраструктуры. Свои точки продаж устанавливают партнеры. В общем, идет обычная предматчевая работа, наносятся последние штрихи. К 17 июня подойдут в полной готовности. Никаких больших тревог на сегодняшний момент у нас нет», – заявил Сорокин.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.