Алексей Сорокин: Кубок конфедераций? Никаких тревог на сегодняшний момент у нас нет

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о готовности к Кубку конфедераций-2017.



«Можем подтвердить, что мы полностью готовы к Кубку конфедераций. Постепенно к нам приезжают сборные. Новая Зеландия уже успела потренироваться на стадионе «Петровский», пожила в гостинице. Мы уже знаем, что нареканий никаких нет.

Что касается стадионов, то они тоже полностью готовы к турниру. Происходит наведение отдельных элементов временной инфраструктуры. Свои точки продаж устанавливают партнеры. В общем, идет обычная предматчевая работа, наносятся последние штрихи. К 17 июня подойдут в полной готовности. Никаких больших тревог на сегодняшний момент у нас нет», – заявил Сорокин.