Алексей Сорокин: Мы удовлетворили все потребности приезжающих сборных

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» рассказал о пожеланиях команд-участниц Кубка конфедераций-2017.

«Нам кажется, что мы удовлетворили все потребности приезжающих сборных. Ведь главное – это комфорт и безопасность. Каких-то особых требований не было. Все они стандартизованы. Каких-то больших экстраординарных потребностей здесь нет.

Команде должно быть удобно, комфортно летать из города в город, все процедуры не должны быть обременительными для коллектива», – заявил Сорокин.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.