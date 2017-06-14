Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ROX анонсировала состав на летний сплит Континентальной лиги

Комментарии

Команда ROX представила состав на летний сплит Континентальной лиги.

Состав ROX по League of Legends:

Верхняя линия: Гэбриэль «Bwipo» Рау
Лес: Дмитрий «DimaJke» Гуща
Средняя линия: Кельвин «Ripi» Лоу
Стрелок: Владислав «Kinzu» Белоконь
Поддержка: Владислав «Antariys» Смородин
Поддержка: Владлен «Saviour» Дворецкий

Тренеры и менеджер состава:

Главный тренер: Тим «Zen» Стемпихар
Тренер:Джеймс «Mac» Маккормак
Менеджер состава: Адалят «Krookie» Мамедов

«Мы рассматривали широкий пул игроков без учёта былых заслуг и авторитетов — ключевое значение имели личные качества и уровень игры, и гарантированного места в команде не было ни у кого. В итоге из старого состава ROX в команде остался только DimaJke, который смог пройти интенсивные отборы. 

На верхнюю линию мы рассматривали несколько сильных кандидатов и остановились на Bwipo — талантливом игроке из Бельгии, который пока что практически не видел «большой сцены», но которого наверняка ждёт большое будущее в соревновательной League of Legends.

Для средней линии, мы решили работать с Ripi — это игрок ранга Претендент на западно-европейском сервере, имеющий отличные перспективы для дальнейшего личного развития, а также двумя качествами для эффективной работы в команде: работоспособностью и высокой психологической стабильностью.

На позиции лесника мы решили продолжить работу с DimaJke — ветераном LCL с огромным опытом соревновательной игры, который, в том числе, сможет помочь новичкам освоиться в новой для них обстановке.

На нижнюю линию мы с самого начала решили брать связку из СНГ. Наилучшее впечатление произвели стрелок и игрок поддержки, выступавшие в прошлом сезоне в Team Empire — Kinzu и Antariys: они показали себя сильнее других кандидатов. Чтобы создать элемент конкуренции и увеличить вариативность наших стратегий, мы также решили взять активную замену на позицию поддержки — таким игроком станет Saviour», – прокомментировал главный тренер состава Тим «Zen» Стемпихар.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Групповой этап Galaxy Battles перенесли из-за тайфунаГрупповой этап турнира Galaxy Battles перенесен из-за тайфуна, который помешал командам приехать в Шэньчжэнь.Алексей «Bafik» Бафадаров: Team Liquid завоевали прямое приглашение на The InternationalКомментатор студии SLTV Алексей «Bafik» Бафадаров в интервью «Чемпионату» поделился мнением о формате группового этапа EPICENTER: Moscow и о инвайтах для Team Secret и LGD.FY на The International. Он также прокомментировал выступление Team Liquid на турнире.Китайские фанаты Dota 2 попросили Valve разобраться с ACEКитайские фанаты Dota 2 написали представителям Valve открытое письмо, в котором рассказали о вреде, который Китайская киберспортивная ассоциация (ACE) наносит сцене Dota 2. Портал CyberSport.ru опубликовал перевод письма.«Спартак» примет участие в Hellcase Cup #5Команда Spartak Esports получила приглашение в групповой этап турнира Hellcase Cup #5.Адам «friberg» Фрайберг покинул Ninjas in PyjamasШвед Адам «friberg» Фрайберг покинул состав Ninjas in Pyjamas.SK Gaming возглавила рейтинг команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.Общий призовой фонд турниров по Dota 2 превысил $100 миллионовОбщий призовой фонд прошедших турниров по Dota 2 превысил отметку в 100 миллионов долларов.Planet Odd сыграет с iG Vitality в одной группе на Galaxy BattlesОрганизаторы турнира Galaxy Battles анонсировали распределение команд по группам.Максим Маслов: Готовы делать чемпионат по киберфутболуМаксим Маслов: Готовы делать чемпионат по киберфутболуЖурналисту «Советского спорта» удалось пообщаться с главным организатором турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2.Андрей «Timon» Гурьев пробился на FIFA Interactive World Cup 2017Киберфутболист ЦСКА и Gambit Esports Андрей «Timon» Гурьев выиграл европейскую квалификацию к FIFA Interactive World Cup 2017.Virtus.pro сыграет с Team Empire в первом матче The Summit 7Организаторы турнира The Summit 7 представили сетку плей-офф.Cloud9 выиграла Americas Minor Championship 2017 - KrakówКоманда Cloud9 стала победителем Americas Minor Championship 2017 - Kraków.Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18«Советский спорт» рассказывает о самом долгожданном спортивном симуляторе – FIFA 18.Vega Squadron стала победителем CIS Minor Championship 2017 - KrakówКоманда Vega Squadron выиграла турнир CIS Minor Championship 2017 - Kraków.Team Liquid выиграла EPICENTER: MoscowКоллектив Team Liquid стал победителем турнира EPICENTER: Moscow.Роман «Resolut1on» Фоминок: После каждого турнира «перезагружаемся»Роман «Resolut1on» Фоминок: После каждого турнира «перезагружаемся»Корреспонденту «Советского спорта» удалось встретить в кулуарах ВТБ Ледового Дворца керри Planet Odd Романа «Resolut1on» Фоминка.Team Liquid сразится с Evil Geniuses в финале EPICENTER: MoscowКоллектив Team Liquid вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow.Evil Geniuses вышла в финал EPICENTER: MoscowКоманда Evil Geniuses прошла в финал турнира EPICENTER: Moscow.Ярослав «NS» Кузнецов: Virtus.pro должны серьезно поработать над адаптацией к патчу, мете и над своими стратегиямиАналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал поражение Virtus.pro от Team Liquid в четвертьфинале турнира EPICENTER: Moscow.Марун «GH» Мерхей: Virtus.pro — команда «сноуболла»Марун «GH» Мерхей: Virtus.pro — команда «сноуболла»Репортер «Советского спорта» получил уникальную возможность поговорить с игроком Team Liquid — Маруном «GH» Мерхеем.
Футбол
Брат Косты: К счастью, у Диего очень много предложений
Футбол
Пилипчук, Риомми, Нойя Сальес и Мантовани продлили контракты со «Спартаком»
Футбол
Президент «Маритиму»: Ждем решения Данни
Бокс
Фредди Роуч: Бой Головкин – Альварес будет захватывающим, но Геннадий нокаутирует Канело
все новости