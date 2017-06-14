ROX анонсировала состав на летний сплит Континентальной лиги
Команда ROX представила состав на летний сплит Континентальной лиги.
Состав ROX по League of Legends:
Верхняя линия: Гэбриэль «Bwipo» Рау
Лес: Дмитрий «DimaJke» Гуща
Средняя линия: Кельвин «Ripi» Лоу
Стрелок: Владислав «Kinzu» Белоконь
Поддержка: Владислав «Antariys» Смородин
Поддержка: Владлен «Saviour» Дворецкий
Тренеры и менеджер состава:
Главный тренер: Тим «Zen» Стемпихар
Тренер:Джеймс «Mac» Маккормак
Менеджер состава: Адалят «Krookie» Мамедов
«Мы рассматривали широкий пул игроков без учёта былых заслуг и авторитетов — ключевое значение имели личные качества и уровень игры, и гарантированного места в команде не было ни у кого. В итоге из старого состава ROX в команде остался только DimaJke, который смог пройти интенсивные отборы.
На верхнюю линию мы рассматривали несколько сильных кандидатов и остановились на Bwipo — талантливом игроке из Бельгии, который пока что практически не видел «большой сцены», но которого наверняка ждёт большое будущее в соревновательной League of Legends.
Для средней линии, мы решили работать с Ripi — это игрок ранга Претендент на западно-европейском сервере, имеющий отличные перспективы для дальнейшего личного развития, а также двумя качествами для эффективной работы в команде: работоспособностью и высокой психологической стабильностью.
На позиции лесника мы решили продолжить работу с DimaJke — ветераном LCL с огромным опытом соревновательной игры, который, в том числе, сможет помочь новичкам освоиться в новой для них обстановке.
На нижнюю линию мы с самого начала решили брать связку из СНГ. Наилучшее впечатление произвели стрелок и игрок поддержки, выступавшие в прошлом сезоне в Team Empire — Kinzu и Antariys: они показали себя сильнее других кандидатов. Чтобы создать элемент конкуренции и увеличить вариативность наших стратегий, мы также решили взять активную замену на позицию поддержки — таким игроком станет Saviour», – прокомментировал главный тренер состава Тим «Zen» Стемпихар.
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